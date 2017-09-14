Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca ile İzmit doğu kavşakları 97-116. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul yönünde acil geçiş noktaları kademeli trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Düzce kavşakları 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe Kavşağı-Gaziantep-Osmaniye il sınırı yolunun 8-15. kilometrelerindeki Ayran, Kızlaç ve Aslanlı tünellerinde kontrol sistemlerinin yenilenmesi nedeniyle her iki yönde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu işi kapsamında Yahyaköy Viyadüğü yapımı çalışmaları nedeniyle Bandırma-Karacabey ayrımı-Susurluk yolunun 34-35. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 18. kilometresinde (Elmalı ilçesi Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.