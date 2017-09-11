Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşaklarındaki yapım çalışması devam ediyor. Bu nedenle otoyolun 4. kilometresinde Konya-Çankaya kavşakları yönünde 28 Eylül'e kadar araç geçişine izin verilmeyecek, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe kavşağı-Gaziantep-Osmaniye yolu 8-15. kilometrelerinde Ayran, Kızlaç ve Aslanlı tünellerindeki kontrol sistemleri yenileniyor. Yolun her iki yönünde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kapıkule-Edirne yolu, Kınalıdere Köprüsü yapımı nedeniyle iki yönlü trafiğe kapatıldı, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Beypazarı-Ayaş yolundaki yapım çalışması nedeniyle 4-13. kilometrelerinde Ayaş-Beypazarı istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Güneyyurt-Ermenek yolunun 28-35. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 09.30-11.30 ve 14.00-15.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor. AA