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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu Çubuk-1 Baraj Köprüsü'ndeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yolun 7-8. kilometreleri Havalimanı-Karapürçek kavşakları yönü 27 Eylül'e kadar araç trafiğine kapatılacak. Bu mevkide ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşaklarındaki yapım çalışması dolayısıyla 4. kilometrede Konya-Çankaya kavşakları yönünde 28 Eylül'e kadar araç geçişine izin verilmeyecek, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın yönü 1-7. kilometrelerinde üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılacağından 10 Eylül'e kadar yol trafiğe kapatılacak, ulaşıma güvenlik şeridinden izin verilecek.

Artvin-Şavşat devlet yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-18. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatıldı, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.

Etiketler: karayolları
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