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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Korkuteli-Elmalı yolunun 5-17. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, yolun 5. kilometresinde bulunan Ulucak Köyü güzergahından gerçekleştirilecek.

Akseki-Seydişehir yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 12-16. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 15.00-16.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Etiketler: karayolları, yapım onarım
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