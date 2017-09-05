Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Korkuteli-Elmalı yolunun 5-17. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, yolun 5. kilometresinde bulunan Ulucak Köyü güzergahından gerçekleştirilecek.
Akseki-Seydişehir yolunun 0-6. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.
Çeltikçi-Antalya yolunun 12-16. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 15.00-16.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışmaları devam ettiğinden ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.