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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının bazı kesimlerinde, yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fati·h Sultan Mehmet Köprüsü geçi·şleri· ücretsiz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli ücretli olacak.

İstanbul Kocaeli Devlet Yolu'nun Tavşancıl kesimden elektrik hattı tamiri sebebiyle her gün 02.00 - 03.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Gaziantep-Kilis devlet yolunda 4-6. kilometrelerinde Yeşilvadi Köprülü Kavşağı terasman teşkili reglaj ve köprü çalışmaları ve kavşak kolları dolgu ve drenaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Akşehir-Tuzlukçu ayrımı-Yunak yolunun 21-56. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 36-41. kilometrelerinde BSK kaplama onarım çalışmaları nedeniyle trafik, yolun diğer bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta iken yol araç trafiğine kapatıldı. Geçişler yolun diğer şeridinden gidiş dönüş olarak sağlanıyor. AA

Etiketler: karayolları, günlük durum, trafik, yol yapım, yol onarım
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