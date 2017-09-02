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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının bazı kesimlerinde, yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tati·li· nedeni·yle 5 Eylül Salı günü saat 07.00'ye kadar otoyollar i·le 15 Temmuz Şehi·tler Köprüsü ve Fati·h Sultan Mehmet Köprüsü geçi·şleri· ücretsi·z olacak. Osmangazi· Köprüsü, Yavuz Sultan Seli·m Köprüsü ve Avrasya Tüneli· ücretli· olacak.

Bergama-Soma yolunun 0-1. kilometrelerinde Bergama Köprülü Kavşak düzenlemesi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 0-5. kilometrelerinde BSK ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak yapılıyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 14-16. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Antalya-Alanya yolunun 22-28. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Etiketler: karayolları
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