Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kozan-Feke yolunun 30-32 kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Akşehir-Yunak yolunun 0-13 kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çankırı-İskilip-Çorum devlet yolunun 25 ile 30'uncu kilometreleri arasındaki bölümde yapım çalışmaları sürdüğünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun Şanlıurfa Kuzey-Şanlıurfa Batı bağlantı yolu kavşakları 21. ve 22. kilometrelerinin Şanlıurfa yönünde 3 şerit trafiğe kapatılacak.