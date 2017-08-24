Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze ve Şekerpınar kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde her gün 21.00-06.30 saatlerinde otoyol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, Gebze kavşağından D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola katılım olacak.

Manavgat-Akseki yolunun 21. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Afyon-İzmir yolunun 38-42. kilometrelerinde tünel çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 12-21. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.