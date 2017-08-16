Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Aliağa-Ayvalık yolu gidiş yönünün 14-20. kilometreleri, Aliağa mevkisindeki yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğine kapatılacak. Bu kesimde ulaşım yolun diğer şeridinden gidiş dönüş olarak gerçekleştirilecek.

Ankara-Kırıkkale yolunun 12-21. kilometrelerindeki üst yapı toprak işleri ve çeşitli işlerin yapımı nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminde Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 31-38. kilometrelerindeki üst yapı çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden gidiş geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.