  • 03 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Karayollarında bugünkü durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Giresun-Espiye devlet yolunun 49. kilometresindeki Uluburun Tüneli'nde saat 17.00'ye kadar yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Espiye-Giresun yönündeki kuzey tüpü ulaşıma kapatılacak. Trafik akışı servis yolundan, Giresun-Espiye yönünde bulunan güney tüpünde ise tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştirilecek.

Adapazarı-İzmit doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 97-117 kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle TEM Otoyolu 24 Ağustos'a kadar her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilecek, İzmit doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanabilecek. Otoyolun Sapanca kavşağı İstanbul yönünde de araç geçişine izin verilmeyecek.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin-Gözne ile Stadyum kavşakları 0-7 kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sağ taşımanın 1. ve 2. şeritleri (Mersin-Çeşmeli yönü) trafiğe kapatılarak ulaşım 3. şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Etiketler: karayolları, yol durumu
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