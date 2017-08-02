Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Sapanca -İzmit doğu kavşakları 0-5'inci kilometrelerinde bulunan 2 acil geçiş yeri, üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak (Ankara-İstanbul) ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanacak.

İzmir-Aydın otoyolunun havalimanı kavşağı katılım kolunda üst yapı onarım çalışması nedeniyle İzmir-Aydın yolunun Aydın yönünde otoyola katılım, Torbalı kavşağından, İzmir yönünde ise Gaziemir kavşağından gerçekleştirilecek.

Elmalı-Finike yolunun 17'nci kilometresinde (Göltarla Mevkii) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün yol 14.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.