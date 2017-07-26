Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM otoyolunun 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki üstyapı ve yapısal onarım çalışmaları nedeniyle Asya-Avrupa istikameti kuzey yönünde 1. ve 2. şeritler kapatılarak trafik akışı diğer şeritlere yönlendiriliyor. 3 kuzey ve 3 güney şeritli olan köprüde 2'şer şerit trafiğe kapalı tutulurken, ulaşım her iki yönde 2 gidiş 2 geliş şeritle gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir Ayrım Barla il yolunun 3. kilometresinde bulunan Harmanören Taş Ocağı'nda patlatmalı kazı çalışması nedeniyle Barla yolu trafiğe kapatılacak ve ulaşım Barla-Eğirdir yolundan sağlanacak.

İzmir-Aydın Otoyolu Aydın istikametinde üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol tamamen trafiğe kapatılacak ve ulaşım acil geçişten şerit aktarımıyla gerçekleştirilecek.