Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 22-44. kilometrelerinde (Ovit Dağı mevkisi) çığ tehlikesi nedeniyle 07.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü olacak. Yol, 17.00-07.00 saatlerinde ise can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapatılacak.
Trabzon-Maçka yolunun 2-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak servis yolundan verilecek.
Ödemiş-Torbalı ayrımı-Selçuk-Aydın il sınırı yolunun 26-36. kilometrelerinde, yol yapım çalışmaları nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapalı olduğundan ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor. AA