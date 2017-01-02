Karayollarında bugünkü durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kaynarca-Karasu, Sakarya-Karasu yolunun Li·mandere mevki·si· sel tahri·batı, Bozkır-Hadi·m, Akçay-Cumaçay-Ağrı yolları kar ve ti·pi· nedeni·yle trafi·ğe kapandı.
İzmir-Çeşme otoyolunun Güzelbahçe-Narlıdere arası İzmir istikametinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle 15 Ocak'a kadar tek şerit trafiğe kapatılacak.
Konya-Beyşehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Altınapa Barajı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla sağlanacak. AA