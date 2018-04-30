Karayollarında "akıllı ve çevreci" sistemler yaygınlaşıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yollarda güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliği hizmetleri için bu yıl 311 milyon lira ayrıldı. Kaza Kara Nokta Projeleri için 60 milyon lira, Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi için 2,09 milyon lira ve akıllı ulaşım sistemleri için 76,9 milyon lira olmak üzere toplam 450 milyon lira harcama yapılacak.

GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak karayolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleştirilen akıllı sistemler, sürücüleri, buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendirirken, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında da önemli bir görev üstleniyor. Önemli noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarının, daha geniş bir alanda kullanılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yolların gürültü haritası çıkarıldı

KGM'nin yürüttüğü çalışmalarla yollar "akıllanırken", çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler de devam ediyor.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, kuruluşun sorumluluğunda bulunan ana karayollarından yılda 3 milyondan fazla aracın kullandığı kesimler için gürültü haritası hazırlama çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda 629 kilometre gürültü haritası hazırlanması işi tamamlanırken, ayrıca 150 kilometre karayolu için ihaleli olarak gürültü haritalama çalışmaları devam ediyor. Çalışmayla araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren haritalar ve oluşturulan gürültü eylem planlamasıyla söz konusu sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler almak hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2003-2017 arasında bin 435 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yaptı. Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında bu yıl da 80 kaza kara noktasında iyileştirme çalışması gerçekleştirilecek.

Bu yıl 31 milyon metrekare yatay, 175 bin metrekare düşey işaretlemeyle 2 bin 500 kilometre otokorkuluk yapımı da hedefler arasında bulunuyor.

Kaynak: AA