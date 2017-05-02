Karayolları 'konforlu bir seyahat için' çalışıyor

Alınan bilgiye göre, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) yollarda konforlu ve güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor. Genel Müdürlük tarafından trafik güvenliği hizmetleri için bu yıl 364 milyon lira, Kaza Kara Nokta Projeleri için 55 milyon lira, Ulaşım Etütleri Geliştirme Projesi için 3 milyon lira ve akıllı ulaşım sistemleri için 28 milyon lira olmak üzere, toplam 450 milyon lira harcama yapılacak.

Bilişim teknolojisindeki gelişmeler ulaştırma sektörünü de etkileyerek akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşmasına neden olurken, GPS ve kablosuz teknoloji kullanılarak karayolları üzerinde oluşturulan ağlarla bütünleşen akıllı sistemler, sürücüleri, buzlanma, sis, kaza, yol çalışması gibi durumlarda önceden bilgilendiriyor. Söz konusu sistem, olası trafik kazalarını en aza indirmek için gerekli önlemleri alma noktasında önemli bir görev üstleniyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Trabzon, Van ve Antalya'da akıllı ulaşım sistemleri merkezi kuran KGM, sistemin yaygınlaştırılması için düğmeye bastı. Önemli noktalara kurulan dijital uyarı ve bilgilendirme ekranlarıyla yol durumu hakkında sürücülere bilgiler aktaran sistemin, gelecek yıllarda daha geniş bir alanda kullanılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gürültü haritası çıkarıldı

KGM'nin yürüttüğü çalışmalarla yollar "akıllanırken", çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler de devam ediyor. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, kuruluşun sorumluluğunda bulunan ana karayollarından yılda 6 milyondan fazla aracın kullandığı, toplam 610 kilometrelik kesim için gürültü haritası hazırlandı.

Bu yıl 350 kilometrelik yol kesimi için gürültü haritası hazırlanması planlanıyor. Ayrıca 150 kilometre karayolu için ihaleli, 19 kilometre karayolu için de emanet olarak gürültü haritalama çalışmaları devam ediyor.

Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dolayı ne kadar rahatsız olduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesi için yapılıyor. Araç trafiği, raylı trafik, havaalanları, sanayi gibi kaynaklardan doğan gürültü yükünü gösteren haritalar ve oluşturulan gürültü eylem planlamasıyla söz konusu sahaları ayırt etmek ve buralarda uygun önlemler almak hedefleniyor.AA