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Karayolları günlük yol durumu bülteni(21 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Karayolları günlük yol durumu bülteni(21 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerindeki yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Nazilli-Denizli ayrımı-Karacasu-Tavas yolunun 3-39. kilometreleri arası bordür ve kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 31-38. kilometreleri arasındaki üstyapı yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun bu kesiminin Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, trafik, Polatlı-Sivrihisar istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kaş-Demre-Finike yolununun bazı kesimlerinde süren arası yol yapım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. 

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durumu bülteni
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