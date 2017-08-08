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Karayolları günlük yol durumu bülteni (8 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları günlük yol durumu bülteni (8 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 97-117. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Otoyolun Sapanca Kavşağı İstanbul yönünde de araç geçişine izin verilmiyor.

Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Elmalı-Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması yapıldığından yarın 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki yöndeki muhtelif kesimlerde saat 19.00'a kadar şerit daraltması yapılacağından ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Etiketler: karayolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, günlük yol durumu bülteni
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