Karayolları günlük yol durumu bülteni (8 Ağustos 2017)

Karayollarının bazı kesimlerinde devam eden yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Adapazarı-İzmit Doğu kavşakları (Ankara-İstanbul yönü) 97-117. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirilerek İzmit Doğu gişelerinden tekrar otoyola katılım gerçekleştiriliyor. Otoyolun Sapanca Kavşağı İstanbul yönünde de araç geçişine izin verilmiyor.

Elmalı-Finike yolunun 17. kilometresinde (Elmalı-Göltarla mevkisi) patlatmalı kazı çalışması yapıldığından yarın 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki yöndeki muhtelif kesimlerde saat 19.00'a kadar şerit daraltması yapılacağından ulaşım tek şeritten sağlanacak.