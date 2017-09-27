  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü günlük yol durumu bülteni şöyle;

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Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Isparta-Antalya yolunun 9-24. kilometrelerinde bölünmüş yol çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sivrihisar-Polatlı yolunun 14-19. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sivrihisar-Polatlı istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Şarkikaraağaç-Beyşehir yolunun 22. kilometresinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 15.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Polatlı-Ankara yolunun 3-9. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara-Polatlı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma karşı yönden gidiş-geliş olarak izin verilecek.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 36-41, 42-47 ve 57-62. kilometrelerinde BSK kaplama onarım çalışmaları nedeniyle yol araç trafiğine kapatılacak, geçişler yolun diğer şeridinden gidiş-dönüş olacak.

Etiketler: karayolları günlük yol durumu bülteni, Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve onarım çalışmaları
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