Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gerede-Kızılcahamam yolunun 20-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Gerede-Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım Kızılcahamam-Gerede istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Güneyyurt-Ermenek yolunun 28-35. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 09.30-11.30 ve 14.00-15.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılıyor.

Gaziantep-Yavuzeli-Beykent yolunun 0-1. kilometrelerinde taş duvar, alt geçit ve otoyol köprüsü imalatı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 12-16. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle hafta içi her gün 15.00-16.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Konya-Beyşehir yolunun 19-20. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirildiğinden ulaşım servis yolundan sağlanıyor.