Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü yapılıyor.

Burdur-Antalya yolunun 46. kilometresine kadar olan bölümde yol yapım çalışmaları yürütüldüğünden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 36-41 kilometrelerinde bitümlü sıcak karışım kaplama onarım çalışmaları nedeniyle geçişler, diğer şeritten gidiş dönüş olarak gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey-Harmancık yolunun 0-71 kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.