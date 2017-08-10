Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-İzmit yönü kuzey yolunda üstyapı onarım çalışmaları başladı. Bu nedenle yol acil geçiş noktalarından kademeli olarak trafiğe kapatılacak ve ulaşıma güney yolundan gidiş-geliş şeklinde izin verilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın yönündeki üstyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, ulaşım acil geçişten şerit aktarımıyla gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolundaki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin elektrik, elektromekanik ve diğer kontrol sistemleri çalışmaları nedeniyle her iki yöndeki muhtelif kesimlerde saat 19.00'a kadar şerit daraltması yapılacağından ulaşım tek şeritten sağlanacak.