Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Şanlıurfa Suruç Kavşağı-Şanlıurfa Batı Bağlantı Yolu Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Şanlıurfa-Gaziantep yönündeki otoyolda 3 şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 7-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler 1, Üçkardeşler 2, Sarp 1, Sarp 2 ve Sarp 3 tünellerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Isparta-Karaöz-Serik yolunun 16. kilometresinde Aksu ilçesi Yeşilkaraman köyü mevkisinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle bugün 12.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.