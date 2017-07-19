Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Rize-Arhavi Devlet yolunun 30. kilometresinde Kıyıcık tünelinin her iki tüpünde yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle 22 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatleri arasında trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya Kavşağı-Konya Kavşağı 2-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi farklı seviyeli kavşak düzenlemesi çalışmaları nedeniyle Çankaya Kavşağı-Konya Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım karşı şeritten kontrollü ve bölünmüş yol şeklinde gerçekleştirilecek.

Ermenek-Mut Yolunun 0-27. kilometrelerinde Çamlıca Köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Kazancı Kavşağı-Görmeli-Evsin-Mut yolundan sağlanacak.