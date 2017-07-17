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Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü günlük yol durumu bülteni şöyle;

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Karayolları günlük yol durumu bülteni

Karayollarının yapım ve bakım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Sivrihisar ayrımı-Polatlı yolunun 18-25. kilometrelerindeki üstyapı (BSK) çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Adapazarı Kavşağı-İzmit Doğu Kavşağı Ankara-İstanbul yönündeki üstyapı çalışmaları devam ediyor. TEM Otoyolu, 96-117. kilometrelerdeki çalışmalar nedeniyle 29 Temmuz'a kadar her gün 07.30-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Adapazarı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor ve İzmit Doğu gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor. Otoyolun Sapanca Kavşağı'ndaki İstanbul yönü de trafiğe kapalı tutuluyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 70-75. kilometrelerinde bulunan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgi·n ve Altan Ayağ tünellerinde yarın 24.00-06.00 saatlerinde bakım çalışmaları yapılacağından, her iki yönde ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştirilecek.

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