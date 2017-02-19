Karayolları günlük yol durumu bülteni (19 Şubat)

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu inşaatı işi kapsamında Bursa-Susurluk kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sürdürülüyor.
Anamur-Bozyazı-Aydıncık yolunun 2-5'inci kilometrelerinde Bozdoğan Mevkiinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Acıpayam-Çavdır yolunun 0-23'üncü kilometrelerinde orta refüj ve dolgu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.