Karayolları günlük yol durumu bülteni (05.03.2017)

Karayollarında devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara otoyolunun Mahmutbey-Odayeri bağlantı yolu Başakşehir Kavşağı 5. kilometresindeki serbest geçiş gişesi tesisi yapım çalışmaları nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanacak.

Ankara Çevre otoyolunun İvedik-Batıkent Kavşağı havaalanı yönünde 1-2. kilometrelerinde sondaj çalışmaları nedeniyle sağdan birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 69-71. kilometrelerinde (Doğanyurt mevkisi) yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.