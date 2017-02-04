Karayolları günlük yol durumu bülteni (04.02.2017)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Of-Çaykara-Bayburt-Soğanlı Dağı mevkisi, İkizdere-İspir-Ovit Dağı mevkisi, Karayazı-Tutak ve Kağızman-Cumaçay yolları kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Beşikdüzü-Trabzon devlet yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı Tüneli'nin Yıldızlı mevkisi Güney Tüp'ünde bugün yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanacak.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.