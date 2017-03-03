Karayılan'ın yakın koruması terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'de birçok hain saldırının sorumlusu olan teröristlerin barındığı tespit edilen ve terör örgütü tarafından "Ömeryan" olarak adlandırılan Mardin'in Ömerli, Artuklu ve Nusaybin ilçesindeki bölgenin teröristlerden arındırılması için jandarma ve emniyet unsurlarınca 12 Şubat'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu tamamlandı.

Bölgede sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Nusaybin kırsalında yürütülen operasyonda biri terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Karayılan'ın korumalığını yapan, 3'ü sözde bölge sorumlusu 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda söz konusu bölgede PKK'nın bahar üslenmesine geçit verilmezken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi ile Mardin ve çevre illerle batı illerinde bahar aylarında gerçekleştirmesi muhtemel birçok saldırı da önlenmiş oldu.

Karayılanın yakın korumalığını yapan terörist etkisiz hale getirildi

17 Şubat günü Koruköy Mahallesi'nde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarından 2'sinin PKK'nın sözde Türkiye sorumlularından "Behzat" ve yardımcısı "Rojhat" kod adlı teröristler olduğu, bu teröristlerin batı illerinde düzenlenen terör saldırılarını organize ettiği, yapılan incelemelerde asker ve polis noktalarında saldırı için keşif yaptığı tespit edildi.

"Behzat" kod adlı teröristin, terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakın korumalığını yaptığı, en güvendiği isimlerin başında yer aldığı belirlendi.

Başına 1,5 milyon lira ödül konulan terörist öldürüldü

Doğanlı Mahallesi'nde 1 Mart günü etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın 2 üst düzey mensubundan Soro kod adlı Salih Kaplan'ın sözde Mardin eyalet sorumlusu olduğu ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer aldığı, bölgedeki saldırların talimatını verdiği, batı illerine kırsaldan gelen teröristleri yönlendirdiği ve patlayıcılar gönderdiği, son olarak Viranşehir'deki Savcılar Sitesi'ne bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısının talimatını verdiği belirlendi.

Etkisiz hale getirilen Zinnarin kod adlı Hacire Tanhan'nın ise Kaplan'ın yardımcısı ve sözde Ömeryan bölge sorumlusu olduğu, ayrıca terör örgütü PKK'nın sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu olduğu tespit edildi.

Teröristlerin üzerinden 4 bin 600 dolar çıktı

Etkisiz hale getirilen iki teröristin üzerinde 4 bin 600 dolar, bulundukları sığınakta da yaklaşık 10 kilogram esrar ele geçirildi.

Aralarında Koruköy muhtarının da bulunduğu 60 kişi hakkında adli işlem yapılırken, şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etkisiz hale getirilen teröristten talimat almış

Adana'da tutuklanan PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusu "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki operasyonda ölü ele geçirilen Behzat kod adlı teröristten talimat aldığı belirlendi.

Mardin'den Antalya'ya kadar olan bölgede PKK'nın sözde sorumlusu olduğu belirlenen Eyüp Ç'nin, Nusaybin ilçesindeki operasyonda ölü ele geçirilen örgütün üst düzey iki mensubuyla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu teröristin Akdeniz bölgesindeki terör saldırılarını Eyüp Ç. üzerinden yürüttüğü iddia edildi. Eyüp Ç'nin de verilen talimatlar doğrultusunda gerekli planlamaları yaparak teröristleri yönlendirdiği ileri sürüldü.

Adana Valiliğine 24 Kasım 2016'da bombalı araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında 13 Şubat'ta tutuklanan "Halo Dayı" kod adlı Eyüp Ç'nin de aralarında bulunduğu terör örgütünün 81 kişilik Akdeniz yapılanması çökertilmiş, örgütün sözde Akdeniz yapılanmasının Adana'daki patlamayı planladığı, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında da patlayıcıları temin ettiği ortaya çıkarılmış, Eyüp Ç'nin Adana'da 6 polisin şehit olduğu saldırının da talimatını verdiği iddia edilmişti.

Bulunan dokümanlardan olası saldırılar önlendi

Nusaybin'deki operasyonda etkisiz hale getirilen "Behzat" ve "Rojhat" kod adlı teröristlerin üzerinde bulunan dokümanlar incelendi.

Dokümanlarda Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir arazide gömülü şekilde patlayıcı madde bulunduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri, teröristlerin özellikle 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan halk oylaması öncesi toplumda kaos ve kargaşa yaratmak, huzur ve güven ortamının bozulmasını sağlamak, güvenlik güçleri ile hassas durumda bulunan kamu kurum ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek muhtemel eylemlerde kullanmak amacıyla patlayıcı maddeleri gömmüş olabileceği ihtimali üzerine ilçedeki Bekirdeyolu mevkisinde bir adrese operasyon düzenlendi.

"Dixo" isimli dedektör köpeğin de yer aldığı aramada portakal bahçesinin içerisindeki bir evin önüne gömülü şekilde 55 paket içerisinde 80 kilogram plastik patlayıcı madde, 2 el bombası, 4 fünye ve bir ateşleyici düzenek ele geçirildi.

Sığınak, barınak ve depolarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Güvenlik güçlerince Nusaybin'in Koruköy Mahallesi kırsalında biri eğitim yapmak üzere hazırlanan çok sayıda sığınak ile depo ve barınak buldu.

Sığınak, barınak ve depolarda, 20 el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 elektrikli fünye, roketatar, 30'a yakın uzun namlulu silah, çok sayıda el yapımı patlayıcı, kanas, biksi ile çok sayıda mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

El yapımı patlayıcılar imha edildi

Operasyon kapsamında Doğanlı ve Kovanlı mahallerini birleştiren yola yaklaşık 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilen 4 bidona tuzaklanan patlayıcı tespit edilerek, imha edildi.

Sivil hassasiyeti

Terör örgütünün sözde "mahkeme" ve "karargah" gibi kullandığı bölgenin teröristlerden temizlenmesi, iş birlikçilerinin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonda sivillerin zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterildi.

Çembere alınan ve çıkış yolları kapatılan teröristler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmalarda 2 güvenlik görevlisi yaralandı. AA