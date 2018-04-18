Kararlı mücadeleyle FETÖ her alanda çökertiliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yargı ve emniyet gibi birçok önemli kuruma sızan, asıl amacını toplum hassasiyetinin yoğun olduğu kavramlarla kamufle eden silahlı terör örgütü FETÖ'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kararlı ve çok yönlü mücadele yürütüyor.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programlarını deşifre ederek örgüt mensuplarının yeniden organize olmalarının önünü kesen güvenlik güçleri, mahrem yapılanmaları ve hücre evlerini tek tek çökertirken, adalete teslim edilen sanıklar da mahkemelerde hesap veriyor.

Devletin tüm organlarıyla yürüttüğü etkin mücadele sayesinde çökerttiği FETÖ/PDY'nin son kalıntıları da cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalarla temizleniyor.

Ankesörlü telefon kullanan örgüt mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar ile FETÖ'nün hücre evleri, askeri ve sivil mahrem yapılanmalarına yılbaşından bu yana düzenlenen operasyonlar kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 1480 şüpheli tutuklandı.

128 darbe girişimi davasında 801 sanığa ömür boyu hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri, örgüte üye oldukları ve örgüt adına suç işledikleri iddiasıyla güvenlik güçlerince yakalanarak adalete teslim edilen sanıklar, mahkemelerde yargılanıyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca hain darbe teşebbüsü ve örgütün yapılanmasına yönelik titizlikle yürütülen soruşturmaların tamamlanmasının ardından ülke genelinde açılan çok sayıda davada, aralarında darbe girişimini yöneten eski askerlerin de bulunduğu sanıklar, adalet önünde hesap veriyor.

Darbe girişimine yönelik açılan ve bugüne dek karara bağlanan 128 davada, 801'i ömür boyu olmak üzere 1087 sanık hakkında değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi. Ömür boyu hapis cezası verilen sanıklardan 353'ü ağırlaştırılmış müebbet, 448'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ömür boyu hapisle cezalandırılan sanıklar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski binbaşı Şükrü Seymen, Muharebe Arama Kurtarma timinin başındaki eski binbaşı Taner Berber ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski başçavuş Zekeriya Kuzu da bulunuyor.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dosyaların yanı sıra örgütün il yapılanmalarına yönelik davalar da bir bir sonuçlanıyor. Aralarında eski vali, belediye başkanı, savcı, rektör, kaymakam, polis ve askerlerin bulunduğu sanıklar değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

300'ü aşkın hücre evi deşifre edildi

Güvenlik güçlerince, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evleri ve öğrenci evlerine yönelik 1 Ocak 2018'den bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında "şike hakimi" ve firari eski "HSYK Genel Sekreteri"nin de bulunduğu 606 şüpheli yakalanarak örgütün yeniden yapılanmasına izin verilmedi.

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik soruşturmalar çerçevesinde güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucu 300 civarında "gaybubet evi" ortaya çıkartıldı. Bu kapsamda 27 il merkezli 51 operasyonda 606 şüpheli gözaltına alınırken, 240'ı tutuklandı.

Operasyonlarda FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik toplantıları organize eden eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Genel Sekreteri ve Yargıtay üyesi firari Mehmet Kaya Çanakkale'de, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı bulunan "şike davası" hakimi Hikmet Şen de Bursa'da yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imam", "büyük bölge abileri", "büyük bölge sorumluları", "polis ve asker mahrem abileri", "il ablaları" ve "finans sorumluları" gibi örgütte önemli kişiler de yer aldı.

Örgüt, "gaybubet" adındaki hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendirirken, gizli haberleşme programı "Falcon"dan gönderilen mesajlarda hücre evlerinde saklanmak "ibadet" sayıldı. Bu konuyla ilgili bir mesajda "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadeleri yer aldı.

"Mahrem imamlar" ve muvazzaf askerlere yönelik operasyonlar

Ülke genelinde örgütün "mahrem imamları"na yönelik operasyonlar da aralıksız sürüyor.

Yılbaşından bu yana, Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen operasyonlarda 281 şüpheli gözaltına alındı, 59'u tutuklandı. Çok sayıda şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

FETÖ'nün TSK içindeki "mahrem yapılanması"nda yer alan muvazzaf askerler de titizlikle yürütülen soruşturmalarla belirleniyor.

Bu yılın ilk 3,5 ayında düzenlenen operasyonlarla örgütün TSK'deki yapılanmasına da büyük darbe vuruldu. Birçok şehirde yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları belirlenen 2 bin 229 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 570'i tutuklandı. Çok sayıda şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, bazıları hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'ye ankesörlü telefon darbesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer kurumlarda yuvalanmış FETÖ'nün kripto mensuplarının "ankesörlü telefon"la görüşme yönteminin deşifre edilmesi sayesinde de örgüte büyük darbe vuruldu.

Güvenlik ve istihbarat birimleri, devletin birçok kurumunda gizli yapılanmaya giden, deşifre olmamak için çeşitli yöntemler kullanan FETÖ'nün "ankesörlü telefon"lar üzerinden "mahrem imam"larla iletişime geçtiğini tespit etti.

Milyonlarca telefon görüşmesini büyük bir titizlikle inceleyen güvenlik güçleri, TSK ve diğer kurumlardaki kripto örgüt yöneticilerini belirleyerek, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok ilde çok sayıda şüpheliyi adalete teslim etti. Bu kapsamdaki operasyonlar sonucu 611 şüpheli tutuklandı.

Örgüt üyelerinin deşifre olmaması için halka açık ankesörlü telefonları kullanan örgüt mensubu askerler, kendilerinden sorumlu "mahrem imam"larla belirlenen gizli adreslerde buluşuyor. Genellikle kalabalık mekanları buluşma noktası olarak belirleyen "mahrem imam"lar, sorumlu oldukları askerlerden "himmet" adı altında para topluyor, örgüt ile bağını koparmaması için gerekirse "Şefkat tokadı yersiniz" diyerek manevi baskı yapıyor.

FETÖ'nün "sanal ini" çökertiliyor

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ'nün yeniden yapılanma çabasıyla devreye aldığı gizli haberleşme programları, güvenlik ve istihbarat birimlerinin başarılı operasyonlarıyla tek tek deşifre ediliyor.

Özel hazırladıkları gizli mesajlaşma programı ByLock'un deşifre edilmesinin ve MİT'in bu programın ana servis sağlayıcısına ulaşmasının ardından görüşmelerini "sanal in" diye adlandırılan farklı kripto programlar üzerinden sürdüren FETÖ, örgüt elebaşının talimatıyla görüşmelerini bir süre Line, WhatsApp, Hi, Viber, KakaoTalk, CoverMe ve Eagle IM gibi programlar üzerinden sürdürdü.

Örgüt üyeleri arasında haberleşmenin sağlanması noktasında "hücre yapılanma" şeklinde hareket eden FETÖ'nün gizli mesajlaşma sistemi, Türk istihbarat birimlerince adım adım takip edildi.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması tarafından gizli haberleşme amacıyla kullanılan programların deşifre olması gibi durumlara karşı alternatif iletişim programları belirlediği saptandı. Buna göre, halen aktif olarak kullanılan "Wickr Me" adlı programın tespit edilme ihtimaline karşın bu uygulamaya alternatif olarak genel müdür ve müdür seviyesindeki mahrem imamların "Signal", öğretmen ve öğrenci seviyesindeki mahrem imamların da "Viber" programlarını kullanmaya başladıkları tespit edildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada savcılık, cep telefonlarına indirilen ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptografik haberleşme programı belirledi.

Yurt dışındaki olası operasyonlarda telefonlarında şifreli haberleşme programı ortaya çıkan örgüt mensuplarının "casusluk" suçlamasıyla karşı karşıya kalacağı ve bu durumun ABD-Avrupa alanında örgütü zor durumda bırakacağı endişesi taşıyan FETÖ, üst düzey örgüt mensuplarınca kullanılan "2048" programının 15 Nisan'a kadar terk edilmesi, çeşitli ara yüz programlı "Falcon" uygulamasının kullanılmasından ise "güvenlik" nedeniyle vazgeçilmesi talimatı verdi.

Bu uygulamaların yerine müdür ve üstü seviyesindeki mahrem imamlarla "Signal", öğretmen ve öğrencilerle "Viber" ve "Facebook Secret Chat" üzerinden irtibat kurulacağı talimatı veren FETÖ elebaşları, tüm örgüt üyelerine özellikle bütün programların "secret chat" özelliğini kullanmalarını tembihlediği ortaya çıktı.

FETÖ'ye yönelik Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Bursa'da düzenlenen operasyonlarda ise örgüt mensuplarının, kripto haberleşme programı "Flipboard" görünümlü "Falcon", Twitter görünümünde arayüzün kullanıldığı "COCO", "Facebook" ve "hesap makinesi" görünümlü farklı mesajlaşma programları kullandıkları tespit edildi.

ByLock'u geniş bir örgüt popülasyonu içinde kullanan FETÖ'nün, bu kripto uygulama deşifre edilince soruşturmaları sulandırmak amacıyla "Mor Beyin" adlı programı da sinsice devreye aldığı belirlendi.

Kaynak: AA