Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 47 yaralı

Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü, Karaman-Mersin Karayolu'nun 26. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, otobüsteki 26 yaşındaki Rukiye Ertan ile Sultan Söylemez ve 28 yaşındaki Hatice Yaldız yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla ve kaza yerinden geçen vatandaşların otomobilleriyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölenlerden Rukiye Ertan'ın Karaman İl Özel İdaresinde memur, Hatice Yaldız'ın yüksek lisans öğrencisi, Sultan Söylemez'in de İzmir'de üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

Karaman Valisi Fahri Meral, yaptığı açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA