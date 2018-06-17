Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 39 yaralı

Özkaymak firmasına ait yolcu otobüsü, Karaman-Mersin Karayolu'nun 26. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 39 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Karaman Valisi Fahri Meral, yaptığı açıklamada, otobüsün Gaziantep'ten İzmir'e gittiğini söyledi.

Otobüste, 2'si şoför, 1'i muavin olmak üzere toplam 46 kişinin bulunduğunu ifade eden Meral, "Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 39 vatandaşımız yaralandı. Yaralıların 36'sı Karaman Devlet Hastanesine, 3'ü Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Kazanın yolun sağanak nedeniyle kayganlaşması nedeniyle yaşandığı gözüküyor." diye konuştu.

Meral, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA