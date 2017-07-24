Karaman'da trafik kazası: 8 yaralı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Buğdaycı (66) idaresindeki 70 HD 143 plakalı otomobil, Karaman-Konya karayolunun 17. kilometresindeki Bölükyazı yol kavşağında, Hüseyin Bozkurt'un (36) kullandığı 70 FE 063 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Abdullah Bayar (22), İsmail Aras (19), Zahide Buğdaycı (64), Fadimana (38), Gürkan (10) ve Mevlüt Emin Bozkurt (6) yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.