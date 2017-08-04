  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Karaman'da feci trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Karamanda feci trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı

Karaman'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Birol Şan idaresindeki 70 AF 930 plakalı otomobil, merkeze bağlı Mesudiye köyünün girişinde Tolga Tapramaz yönetimindeki 42 VL 396 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Birol Şan ile Durdane, Muhammet ve Dursun Şan ile Havvanur ve İrem Demirci hayatını kaybetti.

Yaralanan Tolga ve Handan Tapramaz ile Ayşe Demirci, 112 acil servis ekiplerince Karaman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin, yakınlarının düğünü için Karaman'dan Demiryurt köyüne gittikleri, yaralanan Tolga ve Handan Tapramaz çiftinin ise yarın Kisecik köyünde düğünlerinin olduğu öğrenildi.

Etiketler: trafik Kazası, otomobil, kaza, Karaman
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