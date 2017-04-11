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Karaman'da 26 parça tarihi eser bulundu

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesinde 26 parça tarihi eser bulundu.

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Karamanda 26 parça tarihi eser bulundu

Karaman'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin bahçesinde 26 parça tarihi eser bulundu.

İhbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Sudurağı beldesinde F.A'ya ait eve operasyon düzenledi.

Evin bahçesinde Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, testi, sütun tamburu, sütun başlıkları gibi malzemelerden oluşan 26 parça eser ele geçirildi.

Karaman Müze Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde bir kamyona yüklenen eserler, Müze Müdürlüğüne götürüldü. Tarihi eserler, müze bahçesine kepçe yardımıyla indirildi.

Zanlı F.A. gözaltına alındı.

Etiketler: Karaman, tarihi eser operasyornu
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