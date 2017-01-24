Karaman ve Kocaeli merkezli FETÖ operasyonları

Karaman merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen, aralarında öğretmen, polis ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, Karaman, Konya, Mersin, Ankara, Antalya, Çankırı, Diyarbakır ve Uşak'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli

Öte yandan, Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.