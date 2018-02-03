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Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Karaman merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Alınan bilgilere göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca eski askeri öğrencilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden işlemleri tamamlanan F.E, N.K, M.Ö, S.Y, İ.K, C.Ç. ve M.T, adliyeye gönderildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.

5 ilde Karaman merkezli FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 25 Ocak'ta Karaman, Ankara, Konya, Adana ve Antalya'da eski askeri öğrencilere yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: tutuklama, Karaman, FETÖ operasyonu, fetö
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