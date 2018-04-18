Karaman merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ’nün kadın yapılanmasıyla iligli yürüttüğü soruşturmada 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Kayseri’de tespit edilen adreslere operasyon yaptı.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada gözaltına alınan bazı kadınların 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’den tutuklanan kişilerin eşleri olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA