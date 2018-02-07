Karaman merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca eski askeri öğrencilere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i daha adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 4 kişinin işlemlerinin sürdüğü, adreslerinde bulunamayan 2 zanlının da arandığı öğrenildi.
Karaman, Ankara, Konya, Adana ve Antalya'da polis ekiplerince 25 Ocak'ta eski askeri öğrencilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklanmıştı.
Kaynak: AA