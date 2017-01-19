Karaköy Tüneli 142 yaşında

Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olma özelliği taşıyan ve Karaköy ile Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan tarihi Karaköy Tüneli 142’inci yaşını kutladı. İETT Genel Müdürü Arif Emecen’in katılımıyla gerçekleşen törene İETT yönetiminin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Tüneldeki kutlama ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından tematik sergi alanının açılışı yapıldı. İETT Kültür Sanat Durağı adı verilen tematik sergi alanının açılışında konuşma yapan İETT Genel Müdürü Arif Emecen, “dünyanın en köklü kurumlarından biri olarak tarihimizi yansıtan materyalleri bu sergi alanında topladık. İstanbul ulaşımında kullanılan tarihi materyalleri görmek için İstanbulluları Kültür Sanat Durağı’mıza davet ediyorum” dedi. Tören sonunda sergi alanı gezildi ve Emecen günün anısına yolculara tarihi delikli jetonlardan hediye etti. Ayrıca Tünel’in 142’inci yılına özel TÜNEL Dergisi hazırlandı. Dergide Tünel’in tarihi, Tünel’le ilgili bilinmeyen gerçekler, efsaneler ve tarihi fotoğraflara yer verildi.

Yıllık yolcu sayısı 5,5 milyonu buluyor

O zamanki adıyla Galata ile Pera; bugünkü adıyla Karaköy ile Beyoğlu’nu en kısa yoldan birbirine bağlayan Tünel, dünyanın ilk yer altı füniküler sistemi olarak kabul ediliyor. Bu sistemle, Tünel’de karşılıklı hareket eden iki vagon ortada hat değiştiriyor. Bu da sıfır kaza riski anlamına geliyor. 18 koltuğu bulunan her bir vagon tek seferde 170 yolcu alıyor. İlk açıldığı tarihlerde İstanbul Tüneli, Galata-Pera Tüneli, Galata Tüneli, Galata-Pera Yeraltı Treni, İstanbul Şehir Treni, Yeraltı Asansörü, Tahtelarz gibi çeşitli isimlerle adlandırılan Tünel, günde ortalama 181 sefer gerçekleştiriyor ve 15 bin yolcu taşıyor. Tünel’in yıllık yolcu sayısı ise 5,5 milyonu buluyor.