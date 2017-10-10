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Buradasınız : » » Karagöller sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Karagöller sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçelerindeki karagöller, yazın turistlerin ilk uğrak yerlerinden. Doğa severler bugünlerde eşsiz renk cümbüşünü görmek için Karagöllere akın ediyor.

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Karagöller sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Etiketler: karagöller, artvin
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