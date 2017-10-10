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Karagöller sonbaharda renk cümbüşüne büründü

Artvin'in Borçka ve Şavşat ilçelerindeki karagöller, yazın turistlerin ilk uğrak yerlerinden. Doğa severler bugünlerde eşsiz renk cümbüşünü görmek için Karagöllere akın ediyor.