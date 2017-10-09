Karadeniz'deki balıkçılar 2 gündür denize açılamıyor

Karadeniz bölgesinde iki gündür etkili olan olumsuz hava koşulları balıkçıların denize açılmasını engelledi.

Türkiye'nin farklı kentlerinden tekneleriyle Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı, şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamadı.

Fırtına sebebiyle Sinop Limanı'na demirleyen teknelerdeki personel, bir yandan kişisel ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da yıpranan ağlarını onardı.

Rize'den Sinop'a gelen balıkçı Hayri Kumaş, Karadeniz açıklarında başlayan şiddetli rüzgarın iki gündür devam ettiğini söyledi.

Bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğünü vurgulayan Kumaş, tekrar denize açılmak için fırtınanın etkisini yitirmesini beklediklerini dile getirdi.

Kumaş, şu an itibarıyla balık avı yapılmasının mümkün olmadığını belirterek, "Kısa sürede havaların düzelmesini bekliyoruz. Fırtına sona erdiğinde tekrar denize açılacağız. Biz de bu arada kişisel ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Aynı zamanda yıpranan ağlarımız oldu, onları onarıyoruz. İnşallah yarın yine denize açılır ve bol miktarda palamut avlamaya devam ederiz." diye konuştu.

Avcılık açısından sezonun çok iyi geçmediğini de ifade eden Kumaş, umutlarını hamsiye bağladıklarını kaydetti.