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Karadeniz'de terörist avı sürüyor

Özel kuvvetler, Karadeniz'e sızmaya çalışan teröristlere göz açtırmıyor. Giresun kırsalını didik arayan güvenlik güçlerinin nefes kesen operasyon görüntüleri ortaya çıktı.

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Giresun yaylalar bölgesinde terör örgütü PKK’ya operasyonlar tüm hava devam ediyor.

Özel timler ilk olarak bölgeye PKK'nın şehit ettiği 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik için geldi.

Daha önce Giresun Güce'de Eren Bülbül’ü şehit eden töreristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, şimdi ise yaylalar bölgesinde Ali Cevizci’nin katillerini arıyor.

PKK'lı hainlerin izini ormanlık alanda sürmeye devam eden güvenlik güçleri neredeyse her ağacın arkasına bakıyor.

Bursa İl Jandarma ve Bulancak Özel Harekat ekibine, ‘Kartallar ve Doğanlar’ timleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’na (JÖAK) bağlı Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri de destek veriyor.

JÖPER’ler ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: terör operasyonu, giresun
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