  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Trabzon, Giresun, Samsun, Artvin, Ordu ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Karadenizde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan "meteorolojik uyarı"ya göre, Doğu Karadeniz kıyılarındaki gök gürültülü yağışın, yarın Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleriyle orta ve doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece yarısından sonra Samsun çevrelerinde beklenen yağışların da Çarşamba, Terme, Tekkeköy, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Etiketler: karadeniz, kuvvetli yağış
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