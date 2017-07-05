Karadeniz'de kuvvetli rüzgar

Samsun'un Atakum ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve rip akıntısı nedeniyle vatandaşlar akıntıya kapılma riskine karşı denize girmemeleri konusunda uyarıldı.

Karadeniz'de saatteki hızı 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle dalgaların boyu 3 metre ulaştı. Dev dalgaların kıyıya vurmasıyla suyun yükselmesi sahildeki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekip Amiri Faruk Patkavak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Denizdeki fırtına ile rip akıntısı oluştuğuna dikkati çeken Patkavak, şunları kaydetti:

"Bu durumda denize girmek oldukça tehlikelidir. Amacımız bu havada denize insanların girmesini önlemektir. Denize girmeleri halinde çok vahim sonuçlar olabilir. Bu dönemler rip akıntısının üst düzeyde olduğu dönemler. Bu yüzden istenmedik olayların yaşanmaması için girmemeleri sağlıklı olacaktır. Ancak bizim uyarılarımıza rağmen yine de denize girmekten çekinmeyen bazı vatandaşlarımız oluyor."

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Samsun ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, saatte 30-50 km hızla eseceği tahmin ediliyor. AA