Karadeniz'de köy yolları ulaşıma kapandı

Ordu ve Giresun'da soğuk hava ile kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün il genelinde etkili olan kar yağışının, mahalle yollarının büyük bölümünü ulaşıma kapattığı belirtildi.

Karla mücadele çalışmalarının 86 ekip ve 282 araçla yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı sonrası Altınordu'da 10, Akkuş'ta 42, Aybastı'da 21, Çamaş'ta 23, Çatalpınar'da 23, Çaybaşı'nda 26, Fatsa'da 60, Gölköy'de 6, Gürgentepe'de 7, İkizce'de 31, Kabadüz'de 2, Kabataş'ta 18, Korgan'da 29, Kumru'da 40, Mesudiye'de 68, Perşembe'de 12, Ulubey'de 41 ve Ünye'de 72 olmak üzere toplam 531 mahalle yolu ulaşıma kapanmıştır."

Açıklamada, yağış sonrası bazı ilçelerde kar kalınlığının yer yer 100 santimetreyi bulduğu ifade edildi.

Giresun

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Alucra'da 5, Dereli'de 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.