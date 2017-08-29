Karadeniz'de 146 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, Cide ilçesinin İlyasbey köyü mevkisinde bir otobüsün kuma saplandığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerince yapılan incelemede, bölgeye 3 otobüsle 228 kişinin geldiği ve iki otobüsteki 146 kişinin balıkçı teknesine binerek denize açıldığı belirlendi.

Kuma saplanan otobüsteki 82 kişi, Kastamonu Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, denize açılan kaçakların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı 2 bot ve Samsun’dan gelen helikopterle Karadeniz'de yapılan taramada, Cide ilçesinin yaklaşık 40 mil açığında, 4 Iraklı, 1 Cezayirli ve 141 Suriyelinin içinde bulunduğu tekneye rastlandı.

Burada ekiplerce kontrol altına alınan tekne, sahil güvenlik botları ve helikopter eşliğinde Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı limanına getirildiği sırada, cep telefonları ile kendilerini görüntüleyen vatandaşlara el salladığı görüldü.

Cide’den Romanya’ya gitmeye çalıştıkları öğrenilen kaçakların, Bartın Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği ve buradan da kamp merkezine gönderileceği bildirildi.

Bu arada, kaçakları taşıyan otobüs şoförleri ve tekne sahipleri hakkında arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.