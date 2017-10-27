Karadeniz tıbbi ve aromatik bitki cenneti olacak

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, "Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Envanterinin Çıkarılması Eğitim ve Araştırma Projesi" çerçevesinde, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Artvin'de tıbbi ve aromatik bitkiler araştırıldı.

Bölge halkının ekonomik gelir sağlamasının amaçlandığı projede, her il için simge olacak "bayrak tür" tıbbi ve aromatik bitkinin belirlenmesi çalışmaları da sürüyor.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Ekrem Yüce, iki yıldır devam eden çalışmalarla 3 bin 195 bitki listesi oluşturulduğunu söyledi.

Saha çalışmaları sırasında bin 127 bitki örneğinin toplandığını aktaran Yüce, bu bitkilerden 637'sinin teşhis edildiğini kaydetti.

Yüce, bayrak türlerin belirlenmesi çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Artvin'de Artvin ölmezi, Bayburt'ta oğulotu, Giresun'da acı hodan, Gümüşhane'de gelinalı, Ordu'da mis zambak, Rize'de yaprak soğanı, Samsun'da göl soğanı, Trabzon'da çuha çiçeği türlerinin bayrak tür olarak belirlenmesi çalışmalarında son aşamadayız. Çalışmaları tamamladığımızda ilanını yapacağız."

Samsun'da 18, Ordu'da 16, Giresun'da 15, Trabzon'da 12, Rize ve Artvin'de 15'er, Gümüşhane, Bayburt ve Tokat'ta 11'er tıbbi ve aromatik bitkinin dikiminin yapıldığı anlatan Yüce, bu bitkilerden bazılarının, "Kaya kekiği, güz yemişi, aynısefa, ak kekik, kantaron, mavi yemiş, tıbbi nane, hodan, tarhun, Anzer kekiği, limonotu, kurt üzümü, gilaburu, porsuk, çarkıfelek, ağaç mürver, ginseng, sarı kantaron, zerdeçal, zencefil, lavanta, sarmaşık, İstanbul kekiği, yağ gülü, Frenk üzümü, altın çilek, melisa, yalancı iğde, bilyalı kekik, kızılcık ve hünnap" olduğunu bildirdi.

474 kişiye eğitim verildi

Ekrem Yüce, Sertifikalı Tıbbi ve Aromatik Bitki Üreticisi ve Toplayıcısı Projesi kapsamında da 474 kişinin eğitim çalışmalarının gerçekleştirildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Eğitimde kullanılacak materyallerin baskı işlemleri ve Ar-Ge ölçekli deneme alanında bitkilerin tanıtımında kullanılacak her parsele dikimleri yapılacak bitki tanıtım levhalarının üretimi yapılmış ve deneme bahçelerine çakılmıştır. Eğitimde kullanılacak materyallerin üreticinin basılı ve dijital ortamda eğitim sonrası sürekli eğitim faaliyeti olarak kullanabileceği dokümantasyonlar hazırlanmış ve baskı aşamasındadır."

Projenin bölge halkına ekonomik gelir olacağını ifade eden Yüce, "Macahel AŞ ve bölgedeki 9 üniversiteden almış olduğumuz desteklerle bilim adamlarımızın tecrübesi, girişimci vatandaşlarımızın ilgisiyle Karadeniz Bölgesi'ni tıbbi ve aromatik bitkiler cenneti haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA