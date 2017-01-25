Karadeniz Teknik Üniversitesi 16 akademisyen alacak

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Fatih Eğitim, Fen ile Sürmene Deniz Bilimleri fakültelerinde görev yapmak üzere birer profesör alınacağı belirtildi.

Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmak üzere 1 doçent alınacağı da vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tıp ve Fatih Eğitim Fakültesinde görev yapmak üzere ikişer; Fen, Orman, Eczacılık, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat ve Mühendislik Fakültesi ile Karadeniz Araştırmaları Enstitüsünde görev yapmak üzere ise birer yardımcı doçent alınacaktır."

Açıklamada, tüm kadrolar için başvuruların 6 Şubat 2017'ye kadar devam edeceği kaydedildi.