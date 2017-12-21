Karacasu'nun sıra dışı kadın Kaymakamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla mülkiamirler halkla daha çok vakit geçirmeye başladı.

Aydın Karacasu Kaymakamı Güler Büyüknalçacı da vaktini makam odasının dışında geçiriyor.

Karacasu'nun Kaymakamı makamında sadece birkaç saat geçiriyor geri kalan vaktini ilçe sakinlerinin sorunlarını dinlemekle ve çözmekle değerlendiriyor. Vaktinin çoğunu halkla beraber geçiren Kaymakam, çömlek yapıyor, tütün kırıyor, çocukları spora teşvik etmek için top oynuyor.

Karacasu'nun kadın kaymakamı Güler Sinem Büyüknalçacı, deyim yerindeyse yerinde duramıyor. Yöre halkı tarafından çok sevilen halkın ihtiyaçları ile birebir ilgileniyor.

Vatandaşlar bu durumdan oldukça memnun olduklarını dile getirirken, dertlerini daha rahat anlatabildiklerini söylüyor.

Kaymakam Büyüknalçacı ise sosyal yardımlaşmanın önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da talimatlarıyla halk ile beraber olmak yolunda her gün biraz daha üzerine katarak halkla iç içe olmaya çalıştıklarını ifade ediyor.

TRT Haber